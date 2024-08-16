Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

С клуба АПЛ могут снять 70-80 очков за финансовые нарушения

С клуба АПЛ «Манчестер Сити» могут снять 70-80 очков за финансовые нарушения

close
100%
Imago/Moritz Mueller/Global Look Press

Руководитель одного из неназванных клубов английской Премьер-лиги (АПЛ) рассказал, что «Манчестер Сити» может лишиться 70-80 очков за нарушение 115 финансовых правил с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018. Об этом сообщает The Athletic.

«Я слышал, что санкцией должно стать существенное лишение очков. Речь идёт о 70-80 очках — это гарантирует «Манчестер Сити» сезон в Чемпионшипе», — заявил неназванный руководитель.

Также он предположил, что клуба могут снимать очки на протяжении трех сезонов подряд, что практически лишает «Манчестер Сити» выхода в Лигу чемпионов.

Горожане стали чемпионом АПЛ в четвертый раз подряд. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 91 балл. На втором месте расположился лондонский «Арсенал», набрав 89 очков, замкнул тройку лучших «Ливерпуль», из которого после завершения сезона ушел главный тренер Юрген Клопп — в их активе 82 очка.

Ранее сообщалось, что бывший клуб Романа Абрамовича намерен устроить распродажу игроков на £200 млн.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами