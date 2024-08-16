С клуба АПЛ могут снять 70-80 очков за финансовые нарушения

Руководитель одного из неназванных клубов английской Премьер-лиги (АПЛ) рассказал, что «Манчестер Сити» может лишиться 70-80 очков за нарушение 115 финансовых правил с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018. Об этом сообщает The Athletic.

«Я слышал, что санкцией должно стать существенное лишение очков. Речь идёт о 70-80 очках — это гарантирует «Манчестер Сити» сезон в Чемпионшипе», — заявил неназванный руководитель.

Также он предположил, что клуба могут снимать очки на протяжении трех сезонов подряд, что практически лишает «Манчестер Сити» выхода в Лигу чемпионов.

Горожане стали чемпионом АПЛ в четвертый раз подряд. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 91 балл. На втором месте расположился лондонский «Арсенал», набрав 89 очков, замкнул тройку лучших «Ливерпуль», из которого после завершения сезона ушел главный тренер Юрген Клопп — в их активе 82 очка.

Ранее сообщалось, что бывший клуб Романа Абрамовича намерен устроить распродажу игроков на £200 млн.