Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал главное открытие Евро-2024. По его мнению, им стал грузинский вратарь Георгий Мамардашвили. Слова Акинфеева приводит «Матч ТВ».

«В целом мне понравилась Испания — прямо машина! Действительно открытие это грузин Георгий Мамардашвили. Давно наблюдаю за ним, с тех пор, как он перешел в «Валенсию». Очень талантливый коллега», — сказал голкипер армейцев.

Сборная Грузии на своем дебютном Евро смогла выйти из группы с Португалией, Турцией и Чехией с третьего места, проиграв Испании в 1/8 финала со счетом 1:4.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании обыграла Англию. Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. На гол Нико Уильямса точным ударом ответил англичанин Коул Палмер. Окончательный счет установил вышедший на замену Микель Оярсабаль.

Ранее чемпион Евро-2024 перешел в «Барселону».