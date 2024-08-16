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Акинфеев назвал главное открытие Евро-2024

Акинфеев назвал вратаря Мамардашвили главным открытием Евро-2024

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Максим Богодвид/РИА Новости

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал главное открытие Евро-2024. По его мнению, им стал грузинский вратарь Георгий Мамардашвили. Слова Акинфеева приводит «Матч ТВ».

«В целом мне понравилась Испания — прямо машина! Действительно открытие это грузин Георгий Мамардашвили. Давно наблюдаю за ним, с тех пор, как он перешел в «Валенсию». Очень талантливый коллега», — сказал голкипер армейцев.

Сборная Грузии на своем дебютном Евро смогла выйти из группы с Португалией, Турцией и Чехией с третьего места, проиграв Испании в 1/8 финала со счетом 1:4.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании обыграла Англию. Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. На гол Нико Уильямса точным ударом ответил англичанин Коул Палмер. Окончательный счет установил вышедший на замену Микель Оярсабаль.

Ранее чемпион Евро-2024 перешел в «Барселону».

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