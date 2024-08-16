Стали известны результаты первого дня Кубка мира по самбо

Кубок мира по самбо проходит в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики. Первый соревновательный день уже завершился, информация об этом была опубликована на официальном сайте Международной федерации самбо.

У женщин в весе 54 кг золотую медаль выиграла Эльмира Кахраманова, 59 кг — Яна Джумаева. Обладательницей золотой медали в весе 65 кг стала Екатерина Оноприенко, а 72 кг — Таисия Киреева. Еще одну золотую медаль в первый день выиграла Дарья Речкалова, которая выступает в весе 80 кг.

У мужчин золото в весе 58 кг выиграл Харун Тлишев, 71 кг — Али Дагоев. Также золотыми медалистами стали Аслан Абазов (88 кг), Артем Осипенко (+98 кг) и Шейх-Мансур Хабибулаев (64 кг). Еще золотые медали выиграли Ованес Абгарян (79 кг) и Магомед Гасанов (98 кг).

Мужчины и женщины в спортивном и боевом самбо разыграют комплекты наград в 26 весовых категориях на турнире, партнером которого выступает компания «Роснефть».

Ранее президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, говоря о турнире, отметил, что проведение Кубка мира в Кыргызской Республике становится доброй традицией.

Первый Кубок мира по самбо в 2024 году принял Ереван, соревнования там состоялись 4–5 апреля. Самбо пока не включено в программу летних Олимпийских игр, на Играх в Париже этот вид представлен не был.

Ранее увеличилось число российских паралимпийцев, которые поедут на Игры в Париж.