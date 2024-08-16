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17-летняя Андреева повторила достижение Шараповой и Уильямс

Теннисистка Андреева повторила достижение Шараповой и Уильямс на турнирах WTA

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Lisi Niesner/REUTERS

24-я ракетка мира, россиянка Мирра Андреева стала пятой теннисисткой с 1975 года, которая побеждала трех бывших первых ракеток мира за календарный год до того, как ей исполнилось 18 лет. Об этом пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на Opta.

Во втором круге турнира серии WTA-1000 в Цинциннати Андреева одолела представительницу Чехии Каролину Плишкову. Встреча, которая продолжалась 1 час 24 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:3.

Ранее подобное достижение покорялось только четырем теннисисткам: Мартине Хингис (1996), Анне Курниковой (1998), Серене Уильямс (1999) и Марии Шараповой (2004/2005).

За выход в четвертый раунд Андреева сразится с представительницей Италии Ясмин Паолини, которая в своем матче второго круга одолела еще одну россиянку — Анастасию Потапову.

15 августа Андреева установила рекорд турнира в Цинциннати. 17-летняя россиянка стала самой юной спортсменкой в истории соревнований, которой удалось обыграть соперницу, находящуюся в топ-20 мирового рейтинга WTA. В первом круге Андреева обыграла представительницу США Эмму Наварро, которая занимает 13-е место, со счетом 6:2, 6:2.

Ранее Даниил Медведев возмутился действиями арбитра.

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