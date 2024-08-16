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Отец 17-летней звезды сборной Испании рассказал о самочувствии после ножевых ранений

Отец Ямаля заявил, что чувствует себя уже лучше после нападения

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lamineyamal/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мунир Насрауи, отец 17-летнего футболиста «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, заявил, что чувствует себя уже лучше после нападения. Его слова приводит Marca.

«Я должен быть спокойнее, потому что у меня нет другого выбора. Я полагаю, что правосудие сделает свою работу. Это самое главное. Когда меня выпишут? Не знаю. Надеюсь, как можно скорее, тогда я буду рад снова поговорить», — заявил он.

Сообщалось, что мужчина поругался с соседями на автомобильной парковке в городе Матаро. Словесный конфликт перерос в физический, и отец спортсмена получил несколько ударов ножом. Его госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Ямаль в составе сборной Испании выиграл Чемпионат Европы — 2024. Его команда обыграла Англию в финальной встрече со счетом 2:1. В составе Испании отличились Нико Уильямс на 47-й и Микель Оярсабаль на 86-й минутах, у англичан гол забил Коул Палмер на 73-й.

Ямаль в той встрече отдал результативную передачу на первый гол, а по итогам всего турнира был признан лучшим молодым игроком. Его партнер по команде Родри стал самым ценным игроком Евро.

Ранее были задержаны подозреваемые в нападении на отца футболиста Ямаля.

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