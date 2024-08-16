«Раздули до великих масштабов»: менеджер Хабиба о проблемах с налогами

Ризван Магомедов, менеджер Хабиба Нурмагомедова, говоря о проблемах бойца с налоговой, заявил, что речь никогда не шла о невыплате налогов, а саму историю с долгом слишком раздули. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У нас был сложный с точки зрения толкования норм права вопрос о налогах на сумму порядка 26 миллионов рублей. Юристы имели одно мнение, налоговый орган — другое. <...> Ситуация на самом деле стандартная, которая может случиться с любым гражданином. Но, к большому сожалению, историю раздули до великих масштабов», — заявил он.

1 июля Федеральная налоговая служба наложила арест на счета экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата. Telegram-канал Mash сообщил, что поводом для ареста стал долг спортсмена в размере 297 млн рублей. До этого налоговики закрыли несколько фирм Нурмагомедова из-за недостоверных сведений в официальных бумагах. 15 августа Telegram-канал SHOT сообщил, что боец закрыл все долги.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

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