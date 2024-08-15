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Стало известно, где может продолжить карьеру Щенсны

Cadena SER: вратарь Щенсны может стать игроком «Вильярреала»

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Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны может стать игроком клуба Ла Лиги «Вильярреал». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на издание Cadena SER.

Источник сообщает, что Щенсны рассматривается испанцами в качестве конкуренции за место в стартовом составе нынешнему вратарю команды Диего Конде.

Ранее 34-летний поляк рассказал, что его не интересуют предложения от клубов из Саудовской Аравии.

«Как бы я отреагировал на звонок из Саудовской Аравии? Начинаю разговор c нескольких нулей, шутка. Мне хватает денег в жизни. Я предпочитаю крутые вызовы, а защита ворот «Ювентуcа» — это самый крутой вызов, который я только могу перед собой поставить», — сказал поляк.

Предыдущим клубом поляка был туринский «Ювентус». В составе этой команды он выступал с 2017 года. За это время он провел 252 матча, из которых 103 отыграл «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €6 млн.

Ранее Игорь Шалимов жестко отреагировал на выход Польши в плей-офф ЧМ-2022.

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