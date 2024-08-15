Бразильский футболист потребовал от ФИФА и УЕФА вернуть Россию на международную арену

Бывший нападающий российской сборной бразильского происхождения Ари потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вернуть Россию на международную арену. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Обращаюсь к президентам ФИФА и УЕФА — верните Россию сегодня же!» — заявил Ари.

Он считает, что во всем замешана политика и, на самом деле, европейцы ждут возвращения россиян.

«Спорт не может существовать без такой великой страны. Россия нужна как для финансов, так и для спорта», — добавил футболист.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее команда также пропустила чемпионат мира — 2022.

Ранее Тина Канделаки призвала Российский футбольный союз (РФС) не подчиняться УЕФА.