Российский футболист считает, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков считает, что форвард команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить вечный рекорд канадца Уэйна Гретцки по шайбам, забитым в лиге.

«Главное, чтобы Александр не забрасывал «Детройту» — я за них болею. Если ему удастся отыграть еще три сезона, то, наверное, побьет. Если не будет травм, или еще чего-нибудь, например, пандемии», — заявил Жирков.

— Сейчас Овечкина можно называть лучшим игроком в истории НХЛ?

Также он ответил на вопрос, заслуживает ли Овечкин «звания» легенды НХЛ.

«Он уже легенда, независимо от того, удастся ли побить рекорд Гретцки, — добавил экс-футболист.

Всего в прошедшем сезоне НХЛ 38-летний Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Овечкин назвал клуб, за который он хочет сыграть в прощальном матче.