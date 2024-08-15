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Российский футболист считает, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки

Российский футболист Жирков считает, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки

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РИА Новости

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков считает, что форвард команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить вечный рекорд канадца Уэйна Гретцки по шайбам, забитым в лиге.

«Главное, чтобы Александр не забрасывал «Детройту» — я за них болею. Если ему удастся отыграть еще три сезона, то, наверное, побьет. Если не будет травм, или еще чего-нибудь, например, пандемии», — заявил Жирков.
— Сейчас Овечкина можно называть лучшим игроком в истории НХЛ?

Также он ответил на вопрос, заслуживает ли Овечкин «звания» легенды НХЛ.

«Он уже легенда, независимо от того, удастся ли побить рекорд Гретцки, — добавил экс-футболист.

Всего в прошедшем сезоне НХЛ 38-летний Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Овечкин назвал клуб, за который он хочет сыграть в прощальном матче.

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