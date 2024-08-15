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Бывший тренер сборной России высоко оценил нововведения в КХЛ

Экс-тренер Крикунов считает, что изменения в регламенте сделают игру интереснее

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высоко оценил изменения регламента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о начислении очков в овертайме. Слова экс-наставника приводит Metaratings.

«Эти изменения сделают игру интереснее и выровняют шансы, чтобы в овертайме играли трое против троих. Когда убирают вратаря — сразу появляется преимущество, сложно втроем отобрать шайбу у четверых», — заявил Крикунов.

С сезона-2024/2025 в КХЛ действует правило, согласно которому команда, которая пропустила в овертайме, сняв вратаря, получает ноль очков за матч.

В сезоне-2023/24 магнитогорский «Металлург» одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4:0.

Новый сезон КХЛ стартует в начале осени — 3 сентября.

Ранее российский хоккеист возглавил рейтинг крайних нападающих НХЛ.

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