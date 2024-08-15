«Каждый следующий хуже предыдущего»: Вяльбе о президентах МОК

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе заявила, что не хочет комментировать предстоящие выборы главы Международного олимпийского комитета (МОК), поскольку не видит хороших вариантов для России. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я никак не воспринимаю уход Баха и не знаю, кто будет баллотироваться на должность президента МОК. Я вижу только одно – что каждый следующий президент МОК по отношению к России является хуже предыдущего», — заявила Вяльбе.

Томас Бах, который возглавляет Международный олимпийский комитет сейчас, не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года. Бах является главой МОК с осени 2013 года. На этом посту он сменил Жака Рогге. Он стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК. В 1976 году Бах выиграл золото Олимпиады в командной рапире. Также Бах в 1977 году выиграл чемпионат мира в этой дисциплине.

11 августа завершились летние Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Ранее в Госдуме призвали не верить словам Баха об уходе с поста главы МОК.