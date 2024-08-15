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«Ничего общего»: российский игрок ЦСКА заявил, что ему не нравилось жить в США

Защитник ЦСКА Охотюк сравнил жизнь в России и США

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ХК «ЦСКА»

Защитник московского ЦСКА Никита Охотюк признался, что ему не нравилось жить в США, когда он играл за американские клубы. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Если говорить в плане жизни, то мне в Америке никогда не нравилось жить. Повторюсь, не хватало нашей культуры, менталитета. В США и России вообще все по-другому, нет ничего общего», — заявил Охотюк.

С 2017 по 2024 год Охотюк играл за «Оттаву», «Бингемтон».В 2019 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз», в 2022 году он дебютировал за команду в ННХЛ. В 2023 году хоккеист был обменян в «Сан-Хосе Шаркс». Канадский клуб «Калгари Флэймз», куда он перешел в марте 2024 года, стал последней командой российского хоккеиста за рубежом, он покинул клуб в 2024 году и вернулся в Россию, где 1 августа 2024 года подписал контракт на два года с хоккейным клубом ЦСКА.

В Кубке Гагарина сезона-2023/24 ЦСКА вылетел в первом раунде, уступив в серии со счетом 1-4 будущему финалисту плей-офф КХЛ — ярославскому «Локомотиву».

Ранее Континентальная хоккейная лига внесла серьезное изменение в правила.

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