«Реал» после победы в Суперкубке установил рекорд

Мадридский «Реал» в шестой раз в своей истории завоевал Суперкубок УЕФА, что стало новым мировым рекордом.

14 августа испанский клуб со счетом 2:0 обыграл итальянскую «Аталанту». Ранее клуб завоевывал трофей в 2002, 2014, 2016, 2017 и 2022 годах. «Реал» опередил испанскую «Барселону» и итальянский «Милан», которые выигрывали трофей по пять раз.

Счет в матче был открыт на 59-й минуте, отличился Федерико Вальверде с передачи Винисиуса. На 68-й минуте забил Килиан Мбаппе, ему ассистировал Джуд Беллингем. Для Мбаппе этот матч стал дебютным за клуб. Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав мадридского клуба в статусе свободного агента.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Главным арбитром встречи был Сандро Шерер из Швейцарии.

В матче за Суперкубок встречаются победители Лиги чемпионов («Реал» в финале обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0) и Лиги Европы («Аталанта» переиграла в финальном поединке немецкий «Байер» с результатом 3:0).

Ранее Мбаппе опубликовал пост после первой победы в составе «Реала».