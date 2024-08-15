«Разговариваю сам с собой»: Медведев возмутился действиями арбитра

Российский теннисист Даниил Медведев получил предупреждение от арбитра за то, что говорил что-то на французском языке по ходу матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати против представителя Чехии Иржи Легечки, теннисиста возмутило это. Его слова приводит The Tennis Letter на странице в социальной сети X.

«Я разговариваю сам с собой. В чем проблема? В другом матче, когда я разговаривал сам с собой, ты ничего мне не сделала. Я разговариваю сам с собой… в чем проблема?» — заявил Медведев.

Арбитр ответила, что услышала слова Медведева и не могла оставить их без внимания.

Встреча, которая продолжалась 1 час 39 минут, завершилась поражением российского теннисиста со счетом 6:7, 4:6. Медведев сделал четыре эйса и две двойных ошибки, а также не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти возможных. На счету Легечки три эйса и две двойные ошибки, чех реализовал одни брейк-пойнт из четырех.

Это поражение на старте турнира серии «Мастерс» стало вторым подряд для Медведева. 8 августа российский теннисист со счетом 4:6, 6:1, 2:6 уступил 42-й ракетке мира испанцу Алехандро Давидович-Фокине.

Медведев принял участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже сразу в трех разрядах — одиночном, парном с Романом Сафиуллиным и миксте с Миррой Андреевой. В третьем круге одиночного разряда он уступил канадскому спортсмену Феликсу Оже-Альяссиму, а в паре и миксте проиграл на старте.

Ранее Андрей Рублев проиграл финал «Мастерса» в Монреале.