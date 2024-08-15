Отца 17-летней звезды сборной Испании ударили ножом на парковке

Мунир Насрауи, отец 17-летнего футболиста «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, пострадал от рук злоумышленников. Об этом пишет La Vanguardia.

По информации источника, мужчина поругался с соседями на автомобильной парковке в городе Матаро. Словесный конфликт перерос в физический, и отец спортсмена получил несколько ударов ножом. Его госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Сотрудники правоохранительных органов уже выявили нескольких подозреваемых, начали расследование обстоятельств произошедшего и допросили свидетелей.

Ямаль в составе сборной Испании выиграл Чемпионат Европы — 2024. Его команда обыграла Англию в финальной встрече со счетом 2:1. В составе Испании отличились Нико Уильямс на 47-й и Микель Оярсабаль на 86-й минутах, у англичан гол забил Коул Палмер на 73-й.

Ямаль в той встрече отдал результативную передачу на первый гол, а по итогам всего турнира был признан лучшим молодым игроком. Его партнер по команде Родри стал самым ценным игроком Евро.

Ранее Ямаль отписался в соцсетях от своей девушки из-за подозрений в измене.