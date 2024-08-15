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Медведев вылетел с «Мастерса» в Цинциннати на старте турнира

Медведев завершил выступление на «Мастерсе» в Цинциннати после первого матча

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Edgar Su/Reuters

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, уступив представителю Чехии Иржи Легечке, который занимает 35-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Встреча, которая продолжалась 1 час 39 минут, завершилась с результатом 6:7, 4:6. Медведев сделал четыре эйса и две двойных ошибки, а также не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти возможных. На счету Легечки три эйса и две двойные ошибки, чех реализовал одни брейк-пойнт из четырех.

За выход в четвертый раунд Легечка сразится с представителем США Френсисом Тиафо.

Это поражение на старте турнира серии «Мастерс» стало вторым подряд для Медведева. 8 августа российский теннисист со счетом 4:6, 6:1, 2:6 уступил 42-й ракетке мира испанцу Алехандро Давидович-Фокине.

Медведев принял участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже сразу в трех разрядах — одиночном, парном с Романом Сафиуллиным и миксте с Миррой Андреевой. В третьем круге одиночного разряда он уступил канадскому спортсмену Феликсу Оже-Альяссиму, а в паре и миксте проиграл на старте.

Ранее Андрей Рублев проиграл финал «Мастерса» в Монреале.

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