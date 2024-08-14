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Дебютный гол Мбаппе принес «Реалу» победу в Суперкубке УЕФА

«Реал» обыграл «Аталанту» в матче за Суперкубок, Мбаппе оформил гол

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Jennifer Lorenzini/Reuters

Испанский «Реал» победил итальянскую «Аталанту» и выиграл Суперкубок УЕФА.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Народовы» в Варшаве, завершилась со счетом 2:0. Счет в матче был открыт на 59-й минуте, отличился Федерико Вальверде с передачи Винисиуса. На 68-й минуте забил Килиан Мбаппе, ему ассистировал Джуд Беллингем.

Для Мбаппе этот матч стал дебютным за клуб. Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав мадридского клуба в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Главным арбитром встречи был Сандро Шерер из Швейцарии.

В матче за Суперкубок встречаются победители Лиги чемпионов («Реал» в финале обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0) и Лиги Европы («Аталанта» переиграла в финальном поединке немецкий «Байер» с результатом 3:0).

Ранее дагестанские хакеры слили в сеть данные игроков «Реала» и «Аталанты».

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