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«Бутерброды с рыбой какие-то ест»: в ЦСКА иронично высказались о результативности Дивеева

Игрок ЦСКА Лукин объяснил результативность Дивеева бутербродами с рыбой

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РИА «Новости»

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин иронично объяснил высокую результативность своего одноклубника Игоря Дивеева в новом сезоне. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Он бутерброды с рыбой какие-то ест. Надо будет мне попробовать сделать тоже самое перед игрой», — заявил он.

Дивеев, который играет на позиции защитника, в новом сезоне в пяти матчах забил пять мячей. Футболист пропустил часть прошлого сезона из-за травмы.

14 августа ЦСКА в серии послематчевых пенальти обыграл «Пари Нижний Новгород» во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. По ходу матча армейский клуб, который этим летом возглавил сербский специалист Марко Николич, уступал со счетом 0:1, однако Дивеев оформил гол, что позволило ЦСКА перевести игру в серию послематчевых пенальти. Дивеев свою попытку на 11-метровых ударах также реализовал.

В турнирной таблице РПЛ армейский клуб идет на четвертой строчке, набрав семь очков. Команда на старте сезона одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Ранее «Спартак» обыграл «Крылья Советов» в Кубке России.

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