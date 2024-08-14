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Увеличилось число российских паралимпийцев, которые поедут на Игры в Париж

На Паралимпиаде в Париже выступят 90 российских спортсменов

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kovop/Shutterstock

90 российских спортсменов выступят на летних Паралимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом сообщил ТАСС директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крейг Спенс.

«В сумме на Паралимпиаде в Париже выступят 98 нейтральных спортсменов: 90 из России (не считая ведущих) и 8 из Белоруссии. IPC принял заявки этих 90 спортсменов, теперь за их аккредитацию отвечает оргкомитет Паралимпиады», — заявил он.

Ранее 14 августа глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков в интервью ТАСС заявил, что организация получила 85 аккредитаций для участия атлетов в Играх из 92. На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису.

6 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее вратарь Доминик Гашек заявил о желании помочь российским спортсменам.

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