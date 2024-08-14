Российский игрок французского клуба назвал сумму премии за победу в Кубке Франции

32-летний российский нападающий французского «Гренобля» Роман Любимов раскрыл, какой гонорар он получил за победу в Кубке Франции в сезоне-2023/24. Его слова приводит Legalbet.

«Кубок Франции — 500 евро. Купил две пары кроссовок себе и жене», — сказал Любимов.

В финале Кубка Франции «Гренобль» одержал победу над «Дюнкерк Корсарс». Встреча завершилась со счетом 7:4, а российский хоккеист в этом поединке записал на свой счет две результативные передачи. Для «Гренобля» подобный трофей стал четвертым в истории.

Любимов в России выступал за «Спартак», ЦСКА, «Амур», «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург», которые играют в Континентальной хоккейной лиге. Также российский хоккеист успел поиграть в Национальной хоккейной лиге, в 2016 году он заключил контракт с «Филадельфией Флайерз», однако уже через год вернулся в Россию.

Последним его клубом в России стал московский «Спартак», в «Гренобль» российский хоккеист перешел в 2023 году.

Любимов также получал вызовы в национальную сборную России.

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