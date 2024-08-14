Мосгорсуд отклонил апелляцию немецкого журналиста по иску врача Валиевой

Московский городской суд отклонил апелляцию немецкого журналиста Хайо Зеппельта, оставив в силе решение Никулинского суда по делу врача российских фигуристов Филиппа Шветского. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально Шветский подал в суд на Зеппельта из-за его видеоматериала, в котором журналист указал на вероятную причастность врача к попаданию допинга в организм фигуристки Камилы Валиевой. Иск был подан 26 июля 2023 года, а 24 января 2024 года суд обязал Зеппельта опровергнуть свои факты и взыскать с него один рубль. 29 февраля Зеппельт подал апелляцию, которая и была отклонена.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее Валиеву обрызгали снегом.