Скончалась обладательница мирового рекорда Подъяловская

Известная советская бегунья Ирина Подъяловская скончалась после продолжительной болезни на 65-м году жизни. Информация об этом появилась на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования семье Ирины Борисовны, друзьям и всей легкоатлетической общественности», — указано в сообщении.

Подъяловская специализировалась в беге на средние дистанции. В своей карьере она выиграла золотые медали на Универсиаде 1983 года и Играх дружбы 1984 года на дистанции 800 м, где она перегнала Дойну Мелинте — румынскую бегунью, которая в 1984 году выиграла летние Олимпийские игры в беге на этой дистанции.

Она входила в состав сборной СССР, которая в августе 1984 года установила мировой рекорд в эстафете 4х800 м (7 мин. 50,17 с). Это достижение до сих пор не побито и является одним из старейших в этом виде спорта. На счету атлетки также медали чемпионатов СССР.

В последние годы своей жизни Подъяловская работала тренером любителей-бегунов.

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