Названа задача «Ахмата» в РПЛ

Нападающий грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал о том, какая задача стоит перед командой в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Цели Ахмата на сезон озвучил наш президент — попасть в пятерку РПЛ. Я считаю, что это выполнимо. У нас хорошая команда. Нам просто нужно набрать ход и все будет», — приводит слова нападающего Legalbet.

В данный момент грозненцы занимают после четырех туров 14-е место в РПЛ из 16 команд, набрав три очка. На счету Агаларова три проведенных матча без результативных действий.

В прошлом сезоне «Ахмат» завершил чемпионат Премьер-лиги на десятой позиции. Пятое место — лучший результат грозненцев в РПЛ в клубной истории. Его команда занимала дважды: в сезоне-2016/17 и в кампании-2022/23.

Агаларов выступает за «Ахмат» уже третий сезон. За предыдущие два года он забил шесть мячей в 41-м матче РПЛ при одной голевой передаче. Перед переездом в Грозный он стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги в сезоне-2020/21, отличившись 20 раз в 30 встречах в составе «Уфы».

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