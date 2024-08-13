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Стало известно, что будет написано на футболке игрока РПЛ с фамилией из 25 букв

Футболист «Динамо» (Махачкала) с длинной фамилией выбрал надпись на футболке

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ФК «Динамо Махачкала»

Новичок махачкалинского «Динамо» иранский футболист Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай Мохаммаджавад определился с надписью на футболке в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова генерального директора клуба Шамиля Газизова приводит «Матч ТВ».

«На футболке будет надпись Джавад», — заявил он.

9 августа 21‑летний футболист подписал долгосрочный контракт с «Динамо» и будет выступать за российский клуб под 10‑м номером.

Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/24 заняло второе место в Первой лиге, набрав 61 очко. Такой результат позволил команде, главным тренером которой является Хасанби Биджиев, выйти напрямую в РПЛ.

В сезоне-2024/2025 команда идет на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка. Команде удалось сыграть вничью с «Химками» и «Краснодаром».

В следующем туре чемпионата России «Динамо» сразится с «Ахматом». Игра пройдет 19 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее защитник «Сочи» Ваня Дркушич подписал контракт с «Зенитом».

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