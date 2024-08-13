Тренер дал прогноз на дебютный матч Чалова за ПАОК

Знаменитый отечественный тренер Сергей Ташуев высказался о предстоящем ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между греческим ПАОКом и шведским «Мальме», предсказав победу команде хозяев, за которую выступают российские футболисты Магомед Оздоев и Федор Чалов.

«Мальме» — крепкая команда. Надеемся, Федор дебютирует и забьет победный гол. Греки все равно имеют преимущество, ведь дома им не составит труда довести дело до ума», — приводит слова Ташуева ODDS.ru.

Специалист отметил важность для греческого футбола победу «Олимпиакоса» в розыгрыше Лиги конференций в прошлом сезоне. Тренер считает, что выступление за ПАОК станет для Федора Чалова, перешедшего недавно из московского ЦСКА, трамплином в его карьере для перехода в один из ведущих европейских чемпионатов в дальнейшем.

Первая встреча «Мальме» и ПАОКа в Швеции завершилась результативной ничьей. Теперь перед ответной игрой на стадионе «Тумба» ПАОК считается фаворитом противостояния.

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