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Футболист «Ахмата» оценил поведение вратаря команды в матче против «Спартака»

Жиров: все вратари мира тянут время, это тактическая особенность

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Защитник «Ахмата» Александр Жиров призвал не раздувать ситуацию в концовке матча против «Спартака», в которой вратарь грозненцев Гиорги Шелия получил желтую карточку за затяжку времени. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Затяжка времени это тактическая особенность в футболе. Все вратари, при необходимости, будут тянуть время на последних минутах. Ничего особенного в этой ситуации нет — так делают все в мире», — заявил Жиров.

«Спартак» не смог обыграть грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:0. Москвичи доминировали большую часть матча, но так и не смогли распечатать ворота команды из Грозного.

Ранее красно-белые потерпели поражение в первой игре с «Оренбургом», но следом обыграли подмосковные «Химки» и самарские «Крылья Советов». «Ахмат» в первых трех турах успел сыграть вничью с «Оренбургом» (0:0), разгромно выиграть у «Пари НН» (4:1) и крупно проиграть московскому «Локомотиву» (0:5). Таким образом, у «Спартака» после четырех туров семь очков и пятое место в турнирной таблице РПЛ, у «Ахмата» — три балла и 14-я строчка.

Ранее стало известно, кого хочет подписать ЦСКА.

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