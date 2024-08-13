Бывший биатлонист заявил, что нельзя допустить, чтобы главой МОК стал Коу

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу возглавил Международный олимпийский комитет (МОК), поскольку он русофоб. Слова экс-спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Нам нужно серьезно подготовиться. Нельзя допустить, чтобы Коу стал главой МОК, он оголтелый русофоб. Если он выиграет, шансов на справедливые ОИ не будет. При нем закат олимпийского движения произойдет быстрее, чем при Бахе», — заявил Васильев.

11 августа Коу заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы МОК.

Томас Бах, который возглавляет МОК сейчас, не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года. Бах является главой МОК с осени 2013 года.

Ранее в Совфеде усомнились в адекватности Томаса Баха.