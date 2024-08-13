Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший биатлонист заявил, что нельзя допустить, чтобы главой МОК стал Коу

Экс-биатлонист Васильев: нельзя допустить, чтобы Коу стал главой МОК, он русофоб

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу возглавил Международный олимпийский комитет (МОК), поскольку он русофоб. Слова экс-спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Нам нужно серьезно подготовиться. Нельзя допустить, чтобы Коу стал главой МОК, он оголтелый русофоб. Если он выиграет, шансов на справедливые ОИ не будет. При нем закат олимпийского движения произойдет быстрее, чем при Бахе», — заявил Васильев.

11 августа Коу заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы МОК.

Томас Бах, который возглавляет МОК сейчас, не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года. Бах является главой МОК с осени 2013 года.

Ранее в Совфеде усомнились в адекватности Томаса Баха.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами