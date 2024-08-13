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Российский боец отчислен из UFC после четырех поражений

Российский боец Тюлюлин отчислен из UFC после четырех поражений

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denis_tiuliulin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский боец смешанных единоборств Денис Тюлюлин, выступающий в среднем весе (до 84 кг), был отчислен из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом информирует UFC Roster Tracker.

3 августа на турнире UFC в Саудовской Аравии Тюлюлин уступил бойцу из США Седрику Дюма. Бой продлился все три раунда, но по их итогам победу одержал американский спортсмен. Это поражение стало четвертым подряд для Тюлюлина.

Ранее россиянин рассказал, как обсуждал запретные темы для шуток с американцем Шоном Стриклендом.

36-летний Тюлюлин начал свою профессиональную карьеру в 2013 году, а в марте 2022 года впервые выступил в UFC. За всю карьеру он принял участие в 20 боях, выиграл и проиграл по десять раз. В промоушене UFC статистика Тюлюлина такова — одна победа, пять поражений.

Следующим турнир UFC запланирован на 18 августа. Он должен пройти в Австралии, в городе Перт. В главном бою вечера в средней весовой категории встретятся южноафриканский боец Дрикус дю Плесси против Исраэля Адесаньи, который представляет Новую Зеландию.

Ранее стало известно, что грозит Хабибу Нурмагомедову за неуплату налогов.

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