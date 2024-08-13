Российский боец отчислен из UFC после четырех поражений

Российский боец смешанных единоборств Денис Тюлюлин, выступающий в среднем весе (до 84 кг), был отчислен из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом информирует UFC Roster Tracker.

3 августа на турнире UFC в Саудовской Аравии Тюлюлин уступил бойцу из США Седрику Дюма. Бой продлился все три раунда, но по их итогам победу одержал американский спортсмен. Это поражение стало четвертым подряд для Тюлюлина.

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36-летний Тюлюлин начал свою профессиональную карьеру в 2013 году, а в марте 2022 года впервые выступил в UFC. За всю карьеру он принял участие в 20 боях, выиграл и проиграл по десять раз. В промоушене UFC статистика Тюлюлина такова — одна победа, пять поражений.

Следующим турнир UFC запланирован на 18 августа. Он должен пройти в Австралии, в городе Перт. В главном бою вечера в средней весовой категории встретятся южноафриканский боец Дрикус дю Плесси против Исраэля Адесаньи, который представляет Новую Зеландию.

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