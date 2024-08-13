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Стало известно, кого хочет подписать ЦСКА

«Евро-Футбол.Ру»: ЦСКА хочет подписать центрального полузащитника

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Григорий Соколов/РИА Новости

Столичный ЦСКА до конца летнего трансферного окна планирует подписать центрального полузащитника. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, красно-синие подыскивают усиление в одной из европейских лиг. Отмечается, что московский клуб имеет подходящие кандидатуры из Франции и Португалии.

В матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА потерпел поражение от «Краснодара» — игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:2.

В турнирной таблице чемпионата России армейский клуб занимает четвертое место, набрав семь очков. «Краснодар» располагается на седьмом месте, имея в активе шесть баллов. В следующем туре ЦСКА примет на своем поле «Локомотив». Игра пройдет 18 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Ранее в «Факеле» ответили на вопрос о переносе домашних матчей из Воронежа.

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