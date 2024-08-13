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Канделаки сравнила Олимпиаду со старой клячей

Канделаки заявила, что Олимпиады закончатся в 2028 году

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tina_kandelaki/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заместитель генерального директора медиахолдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки в своем Telegram-канале заявила, что концепт Олимпийских игр изживает себя.

По ее мнению, парижская Олимпиада стала квинтэссенцией лицемерия и мракобесия над христианскими ценностями.

«Олимпиада и ее идея в западном исполнении — это старая кляча, которую давно пора пристрелить, но пока ее еще держат для обмывания денег и создания шоу. Последние Игры развеяли все сомнения даже у адептов великого Запада.

Клячу Олимпиаду, кончено же, пристрелят, но позднее. Предположу, что точку в истории поставит Калифорния с ее поистине бесовской начинкой», — заявила Канделаки.

Церемония закрытия ОИ-2024 состоялась 11 августа на стадионе «Стад де Франс». Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам, выступавшим в нейтральном статусе, присутствовать на мероприятии, однако никто из них не приехал, к этому моменту российские атлеты уже покинули Париж.

Ранее экс-чемпион мира по боксу назвал парижскую Олимпиаду худшей в истории.

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Олимпиада 2024
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