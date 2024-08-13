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Больная раком Кейт Миддлтон обратилась к британским олимпийцам

Больная раком Миддлтон поздравила британских олимпийцев с успехами на ОИ-2024

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Kin Cheung/AP

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон записала видеообращение, в котором поздравила британских олимпийцев с успехами на прошедшей парижской Олимпиаде-2024. Об этом сообщает Daily Mail.

Супруга принца Уильяма отметила выдающиеся успехи соотечественников, показавших отличный результат на Играх, который позволил стране занять третье место в неофициальном медальном зачете по числу выигранных наград.

Многие поклонники отметили, что Миддлтон находится в хорошей форме, несмотря на онкологическое заболевание, о котором она сообщила в марте 2024 года.

Церемония закрытия ОИ-2024 состоялась 11 августа на стадионе «Стад де Франс». Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам, выступавшим в нейтральном статусе, присутствовать на мероприятии, однако никто из них не приехал, к этому моменту российские атлеты уже покинули Париж.

Следующие Олимпийские игры пройдут в 2028 году в американском городе Лос-Анджелес.

Ранее российский тренер заявила, что Олимпиада-2024 оставила гадкое впечатление.

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