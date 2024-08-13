Рублев проиграл финал «Мастерса» в Монреале

Российский теннисист Андрей Рублев не сумел выиграть титул чемпиона турнира серии «Мастерс» в Монреале.

В финальной игре турнира шестая ракетка мира уступил представителю Австралии Алексею Попырину.

Встреча, которая продолжалась 1 час 31 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. За это время Рублев сделал четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и выиграл 44% мячей с первой подачи. Его оппонент совершил три двойных ошибки, выполнил 10 подач навылет и выиграл 59% мячей с первой подачи.

Рублев в матче 1/4 финала «Мастерса» в Монреале обыграл итальянца Янника Синнера, который является первой ракеткой мира. Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:2.

Таким образом, российский теннисист сумел во второй раз в карьере обыграл лидера рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). В 2022 году он обыграл серба Новака Джоковича в финале турнира в Белграде.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублев вплотную подобрался к Даниилу Медведеву в рейтинге ATP.