Губерниев считает, что россиянам станет тяжелее, если МОК возглавит Коу

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российским спортсменам станет тяжелее в том случае, если новым главой Международного олимпийского комитета (МОК) станет руководитель Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу. Слова журналиста приводит «Матч ТВ».

«Думаю, президентом МОК станет Коу, и нам будет тяжелее. Однако и в этом случае будем выстраивать мосты. Думаю, он фаворит, здесь много факторов. Может быть, мы добрым словом будем вспоминать Баха», — заявил Губерниев.

11 августа Коу заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы МОК.

«Я всегда говорил, что серьезно подумаю об этом, если появится возможность. Возможность появилась. Большую часть жизни я участвовал в олимпийском движении — это, а также другие аспекты, будут полезными для данной роли», — заявил Коу.

Томас Бах, который возглавляет МОК сейчас, не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года. Бах является главой МОК с осени 2013 года.

Ранее Николай Валуев назвал Баха стариканом.