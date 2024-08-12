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Названа главная проблема сенсационного новичка РПЛ

Хавбек «Динамо» Касинтура заявил, что команде нужно привыкнуть к скорости РПЛ

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Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник махачкалинского «Динамо», 26-летний ангольский футболист Эгаш Касинтура заявил, что его команде предстоит привыкнуть к высокой скорости футбола в Российской премьер-лиге (РПЛ) по сравнению с матчами второго по силе дивизиона страны — Первой лиги, где «Динамо» выступало до сезона-2024/25. Слова Касинтуры приводит Legalbet.

«Я бы не сказал, что существует большая разница в уровне сопротивления со стороны защитников в РПЛ и в Первой лиге. Но в Премьер-лиге другие скорости командных действий, и к этому нам еще предстоит адаптироваться. Но я уверен, что мы со всем справимся, и все будет хорошо», — сказал Касинтура.

В первых четырех турах РПЛ «Динамо» потерпело два поражения — от «Пари НН» (0:1) и московского «Локомотива» (0:2), а также дважды сыграло вничью — с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0).

В турнирной таблице команда с двумя очками занимает 15-е место.

Ранее тренера «Спартака» обвинили в плохой подготовке к матчу с «Ахматом».

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