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Тренера «Спартака» обвинили в плохой подготовке к матчу с «Ахматом»

Экс-гендир «Спартака» Первак обвинил Станковича в плохой подготовке к матчам

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Артур Лебедев/РИА Новости

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак обвинил главного тренера команды Деяна Станковича в слабой подготовке к домашнему матчу Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата», который завершился вничью со счетом 0:0. Слова Первака приводит Legalbet.

«Нормальный тренер посмотрел бы предыдущие игры «Ахмата» со «Спартаком» и увидел, что они все примерно одинаковые: одни давят, а другие — отбиваются. В прошлом же туре «Локомотиву» против грозненцев просто повезло («железнодорожники» одержали выездную победу со счетом 5:0. — «Газета.Ru»).

Дома «Ахмат» играет более открыто. Наверное, хочет радовать свою публику, показывать кавказский характер. Но по результату дома они играют хуже», — сказал Первак.

Бывший гендиректор «Спартака» заявил, что команде не хватило высокого игрока в атаке, чтобы организовать навал на ворота «Ахмата», который всей командой стоял в обороне.

«На различные виды тактики должно быть противоядие. Команды второй восьмерки турнирной таблицы будут играть против «Спартака» так», — сказал Первак.

По итогам четырех туров чемпионата России «Спартак» набрал семь очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее нападающий «Локомотива» жестко раскритиковал себя за провал.

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