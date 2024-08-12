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Возвращение хоккейной легенды «Вашингтона» в Россию назвали хорошим событием

Защитник «Салавата» Панин обрадовался переходу Евгения Кузнецова в СКА

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин заявил, что переход 32-летнего нападающего Евгения Кузнецова из клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» в петербургский СКА повысит популярность хоккея в России. Слова Панина приводит Legalbet.

Кузнецов является легендой «Вашингтон Кэпиталз», которому помог в 2018 году завоевать Кубок Стэнли впервые в истории клуба. Всего нападающий провел в НХЛ 743 матча и записал на свой счет 575 очков — 173 гола и 402 результативные передачи.

«Возвращение Кузнецова — это популяризация лиги. В КХЛ приехал мастер, и для России это хорошее событие. Для СКА огромный плюс, что приехал такой хоккеист. Он будет собирать стадионы», — сказал Панин.

Также защитник «Салавата» позитивно оценил переход 21-летнего Никиты Гребенкина из магнитогорского «Металлурга» в клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».

«Гребенкин будет получать новый опыт в Америке. Дай Бог, чтобы все у него получилось: заиграет там и станет звездой. В России он уже засиял. У него есть все качества для этого: характер, скорость, техника, мышление», — сказал Панин.

Гребенкин стал победителем Кубка Гагарина в составе «Металлурга». Нападающий подписал контракт с «Торонто» на три года.

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