Сменившая гражданство теннисистка одержала первую победу под новым флагом

Сменившая российское гражданство теннисистка Элина Аванесян, которая теперь представляет Армению, одержала первую победу под новым флагом.

В полуфинальном матче квалификации турнира в американском Цинциннати она обыграла представительницу США Лорен Дэвис. Встреча завершилась 6:3, 6:1. Экс-россиянке ни разу не удалось подать навылет, она допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов за продолжавшийся 1 час 23 минуты матч.

5 августа в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) спортивное гражданство Аванесян изменилось с российского на армянское.

В июне министр спорта Армении Карен Гилоян сообщил, что родившаяся в Пятигорске спортсменка будет выступать за Армению.

Аванесян занимает 58-е место в рейтинге WTA. В прошлом месяце она вышла в первый финал в карьере в румынском городе Яссы, однако уступила россиянке Мирре Андреевой.

Летом 2023 года Аванесян смогла выйти в четвертый круг на Турнире Большого Шлема «Ролан Гаррос», попав в основную сетку как «лаки-лузер».

Ранее французская теннисистка предрекла Андреевой большое будущее.