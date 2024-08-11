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Ставший мемом хорватский ватерполист: я спортивный тип, не пью пиво

Ставший мемом хорватский ватерполист Врлич: я спортивный тип, не пью пиво

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Evgenia Novozhenina/Reuters

38-летний хорватский ватерполист Йосип Врлич, который стал одним из мемов на Олимпиаде — 2024 в Париже, заявил, что не интересуется своей популярностью. Слова хорвата приводит «Спорт-Экспресс».

«Слышал, что стал популярным в интернете, но у меня нет соцсетей. Не особо интересуюсь этой популярностью», — заявил Врлич.

Также он заявил, что несмотря на свою внешность, он — «спортивный тип».

«Два раза в день тренируюсь. Так что пиво я не пью, у меня нет такой возможности. Я спортивный тип!» — добавил спортсмен.

В финале ОИ сборная Хорватии по водному поло уступила команде Сербии со счетом 11:13.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 состоится 11 августа. Мероприятие начнется в столице Франции в 21:30 по московскому времени.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее ставший мемом турецкий стрелок Юсуф Дикеч объяснил, зачем держит руку в кармане.

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