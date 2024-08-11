Ставший мемом хорватский ватерполист: я спортивный тип, не пью пиво

38-летний хорватский ватерполист Йосип Врлич, который стал одним из мемов на Олимпиаде — 2024 в Париже, заявил, что не интересуется своей популярностью. Слова хорвата приводит «Спорт-Экспресс».

«Слышал, что стал популярным в интернете, но у меня нет соцсетей. Не особо интересуюсь этой популярностью», — заявил Врлич.

Также он заявил, что несмотря на свою внешность, он — «спортивный тип».

«Два раза в день тренируюсь. Так что пиво я не пью, у меня нет такой возможности. Я спортивный тип!» — добавил спортсмен.

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Церемония закрытия Олимпиады-2024 состоится 11 августа. Мероприятие начнется в столице Франции в 21:30 по московскому времени.

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