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Россиянина назвали одним из лучших ватерполистов Олимпиады-2024

Россиянина Харькова назвали одним из лучших ватерполистов Олимпиады-2024

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Leah Millis/Reuters

Президент Федерации водного поло России (ФВПР) Евгений Шаронов назвал бывшего игрока сборной России Константина Харькова одним из лучших ватерполистов на Олимпиаде-2024. Слова главы ФВПР приводит «Матч ТВ».

«Один из лучших игроков этого олимпийского ватерпольного турнира. Он прошел становление в России как игрок, выступал за команду и на юношеском уровне, — заявил Шаронов.

Константин Харьков стал серебряным призером Олимпийских игр — 2024 в составе сборной Хорватии. В финале его команда уступила команде Сербии — 11:13.

Россиянин сменил спортивное гражданство в 2021 году.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 состоится 11 августа. Мероприятие начнется в столице Франции в 21:30 по московскому времени.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее сменивший гражданство борец Ахмед Тажудинов заявил, что победа на Олимпиаде была главной целью.

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