Сменивший гражданство борец: победа на Олимпиаде была главной целью

Сменивший гражданство борец Ахмед Тажудинов, который представляет сборную Бахрейна, заявил, что главной целью была победа на Олимпиаде. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Можно так сказать», — сказал борец.

11 августа ранее представлявший Россию 21-летний Тажудинов завоевал золотую медаль в вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.

Спортсмен выступает за сборную Бахрейна с осени 2022 года.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 состоится 11 августа. Мероприятие начнется в столице Франции в 21:30 по московскому времени.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее российский боксер назвал позором победу алжирки Иман Хелиф на Олимпиаде.