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Валуев назвал Томаса Баха стариканом

Валуев о главе МОК Бахе: свое грязное дело старикан уже совершил

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State Duma Russia/Global Look Press

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал решение главы Международного олимпийского комитета (МОК) не участвовать в выборах главы организации в марте 2025 года, назвав его стариканом, передает «Спорт-Экспресс».

«Поменяют шило на мыло и все. Свое грязное дело старикан Томас Бах уже совершил», — сказал Валуев.

Бах является главой МОК с осени 2013 года. На этом посту он сменил Жака Рогге. Он стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК. В 1976 году Бах выиграл золото Олимпиады в командной рапире. Также Бах в 1977 году выиграл чемпионат мира в этой дисциплине.

МОК после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Ирина Роднина заявила, что отсутствие России на Играх скажется на отечественном спорте.

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