«Она и есть великий советский спорт»: Губерниев — об олимпийской чемпионке Галине Зыбиной

Ушедшая из жизни советская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Галина Зыбина является символом несгибаемой родины и стойкости российского спорта. Об этом «Газете.Ru» заявил спортивный комментатор, журналист Дмитрий Губерниев.

«Это, без сомнения, символ не просто несгибаемой стойкости российского спорта, в принципе Галина Зыбина — это символ нашей несгибаемой родины. Галина Ивановна — блокадница, ее детство прошло в блокадном Ленинграде. Отец-фронтовик, вся семья пережила этот страшный голод, мучения. Конечно, когда она стала заниматься спортом, здесь надо отдельно отметить ее тренера Виктора Алексеева — это основоположник фактически ленинградской легкоатлетической школы, фантастический человек», — сказал он.

Губерниев отметил, что Зыбина всегда была для него «путеводной звездой» и символом великого советского спорта.

«Зыбина для меня была ориентиром невероятным, как Юрий Сергеевич Тюкалов, еще один блокадник, замечательный спортсмен и тоже, кстати, олимпийский чемпион Хельсинки 1952 года. Вообще таких людей, как Зыбина, сейчас просто нет. Это совершенно какие-то особые люди, которые, пройдя через такое, смогли стать легендами мирового спорта. Зыбина — многократная медалистка, она мультимедалистка, обладательница всех комплектов Олимпийских игр: золота, серебра и бронзы, она и чемпионка Европы была, в те годы чемпионаты мира не проводились. Она и есть этот великий советский спорт для меня. И, безусловно, я вместе со всеми оплакиваю эту фантастическую женщину. Я с ней был знаком. Она была и остается для меня путеводной звездой, как Юрий Тюкалов, как Вячеслав Иванов, кстати, недавно ушедший, еще один легендарный наш спортсмен, гребец», — добавил он.

11 августа Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга сообщил, что олимпийская чемпионка Галина Зыбина умерла накануне в возрасте 93 лет. Также уточнялось, что она передала в дар Государственному музею спорта Санкт-Петербурга свои спортивные награды и личные вещи, а в середине июля в музее был открыт ее персональный стенд.

Зыбина — олимпийская чемпионка 1952 года в Хельсинки. Также она обладательница 13 рекордов СССР, участница четырех Олимпиад, неоднократная чемпионка СССР в метании копья. В 1954 году Зыбина стала чемпионкой Европы в толкании ядра. После спортивной карьеры спортсменка работала тренером-преподавателем.

Ранее советский конькобежец Юрий Сергеев скончался в возрасте 99 лет.