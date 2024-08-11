Старший тренер сборной РФ по спортивной гимнастике Родионенко: Бах должен покинуть МОК сейчас

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на решение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха покинуть свой пост в марте 2025 года, заявив, что он должен уйти с позором уже, передает «Матч ТВ».

«То, что он сотворил с Олимпийскими играми, — беспредел. Все эти принципы олимпизма были нарушены. Он попытался разрушить олимпийское движение, и ему это удалось», — сказала Родионенко.

Томас Бах, который возглавляет МОК сейчас, не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года. Бах является главой МОК с осени 2013 года. На этом посту он сменил Жака Рогге. Он стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК. В 1976 году Бах выиграл золото Олимпиады в командной рапире. Также Бах в 1977 году выиграл чемпионат мира в этой дисциплине.

Ранее в Совфеде заявили, что Баху пора уходить с поста главы МОК.