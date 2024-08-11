Бывший советник Федуна дал прогноз на матч «Спартак» — «Ахмат»

Бывший советник по трансферам экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о состоянии красно-белых под руководством нового главного тренера Деяна Станковича и дал прогноз на матч четвертого тура Российской премьер-лиги против «Ахмата».

«С приходом в «Спартак» Деяна Станковича в команде появляется уверенность. Это видно по матчам против «Динамо» и «Крыльев Советов». Надеюсь, что Станкович адаптировался к РПЛ. Кажется, уже освоился в команде Манфред Угальде, неплохо дебютировал Эсекьель Барко. Скоро увидим, замена ли он Квинси Промесу», — приводит слова Камоцци ODDS.ru.https://odds.ru/football/news/kamocci-stankovich-adaptirovalsya-k-rpl-spartak-obygraet-ahmat/

Также итальянец отметил, что купленный у «Ривер Плейта» Барко уже полюбился болельщикам за свои штрафные удары, а теперь должен взять на себя ответственность как лидер команды и повести ее за собой. По мнению Камоцци, «Спартак» в своем нынешнем состоянии должен обыгрывать «Ахмат».

Под руководством Деяна Станковича «Спартак» уступил в первом туре «Оренбургу» в гостях (0:2), после чего одержал три победы подряд, обыграв «Химки» (3:1) и «Крылья Советов» (4:0) в чемпионате и московское «Динамо» (3:0) в матче Кубка России.

Ранее сообщалось о том, что Джикия может стать игроком самарских «Крыльев Советов».