Овечкин рассказал, смотрит ли он парижскую Олимпиаду

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что не смотрит парижскую Олимпиаду, передает «Матч ТВ».

«Не смотрю, вообще никак. Буду ли я смотреть баскетбольный финал? Нет, не интересно», — сказал Овечкин.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитываются в медальном зачете.

Ранее бывший российский борец вольного стиля Разамбек Жамалов, представляющий Узбекистан, стал победителем парижской Олимпиады.

Ранее Светлана Журова назвала идеального кандидата на пост президента МОК для России.