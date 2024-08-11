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Овечкин рассказал, смотрит ли он парижскую Олимпиаду

Хоккеист Овечкин заявил, что не смотрит парижскую Олимпиаду

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Charles LeClaire-USA TODAY Sports/Reuters

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что не смотрит парижскую Олимпиаду, передает «Матч ТВ».

«Не смотрю, вообще никак. Буду ли я смотреть баскетбольный финал? Нет, не интересно», — сказал Овечкин.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитываются в медальном зачете.

Ранее бывший российский борец вольного стиля Разамбек Жамалов, представляющий Узбекистан, стал победителем парижской Олимпиады.

Ранее Светлана Журова назвала идеального кандидата на пост президента МОК для России.

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