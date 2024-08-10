Боксерша Линь Юйтин, провалившая гендерный тест, стала олимпийской чемпионкой

Боксерша из Тайваня Линь Юйтин, которая в 2023 году на чемпионате мира IBA в Индии провалила гендерный тест, стала победительницей Олимпийских игр.

В финальном поединке в весовой категории до 57 кг Юйтин одолела Юлию Шеремету из Польши единогласным решением судей.

В полуфинале турнира на Олимпиаде-2024 Юйтин победила представительницу Турции Эсру Йылдыз в весовой категории до 57 кг. Поединок продлился все заявленные правилами три раунда и завершился со счетом 5-0 в пользу Юйтин.

9 августа победительницей Олимпиады стала алжирка Иман Хелиф. Она также провалила гендерный тест на ЧМ 2023 года. В финальном поединке Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей. В полуфинальном поединке на Олимпиаде-2024, который состоялся 6 августа, алжирская спортсменка одолела единогласным решением судей Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда. 5 августа Хелиф потребовала прекратить оскорбления в свой адрес, которые начала получать во время Олимпийских игр.

Ранее в России критично оценили победу Хелиф на ОИ.