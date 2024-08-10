Экс-россиянин выиграл золото Олимпиады

Бывший российский борец вольного стиля Разамбек Жамалов, представляющий Узбекистан, стал победителем парижской Олимпиады.

В решающем поединке в весовой категории до 74 кг он одолел японца Даити Такатани.

Бронзу завоевал албанец Чермен Валиев, он также является бывшим россиянином, который сменил спортивное гражданство.

Жамалов родился 1 июня 1998 года в дагестанском Хасавюрте. В начале февраля 2024 года стало известно, что Жамалов сменил спортивное гражданство. В июне 2024 года он выиграл рейтинговый международный турнир «Мемориал Имре Поляка и Яноша Варге» в Будапеште и завоевал путёвку на летнюю Олимпиаду.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитываются в медальном зачете.

Ранее сообщалось о том, что глава МОК Томас Бах покинет свой пост в марте 2025 года.