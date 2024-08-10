Журова назвала идеального кандидата на пост президента МОК для России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Хуан Антонио Самаранч-младший был бы идеальным кандидатом на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) для России, передает РИА Новости.

«Идеальным вариантом для нас был бы Антонио Самаранч Он всегда был нейтрален, всегда был за спорт. Тут нужен человек, который будет готов работать за спорт», — сказала Журова.

Хуан Антонио Самаранч-младший является членом МОК, Национального олимпийского комитета Испании и первым вице-президентом Международной федерации современного пятиборья. Его отец Хуан Антонио Самаранч-старший возглавлял МОК с 1980 по 2001 год.

Томас Бах, который возглавляет МОК сейчас, не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года. Бах является главой МОК с осени 2013 года. На этом посту он сменил Жака Рогге. Он стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК. В 1976 году Бах выиграл золото Олимпиады в командной рапире. Также Бах в 1977 году выиграл чемпионат мира в этой дисциплине.

Ранее в Совфеде усомнились в адекватности Томаса Баха.