Тарасова высказалась о решении Томаса Баха не идти на выборы главы МОК

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на решение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не идти на новые выборы президента организации в марте 2025 года, передает «Спорт-Экспресс».

«Уйдет Бах, и ладно. Главное, чтобы новый президент МОК был не хуже старого. Чтобы он, когда принимал решения, думал, как это повлияет на жизнь спортсменов и тренеров», — сказала Тарасова.

Выборы нового главы МОК пройдут в марте 2025 года в Греции.

Бах является главой МОК с осени 2013 года. На этом посту он сменил Жака Рогге. Он стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК. В 1976 году Бах выиграл золото Олимпиады в командной рапире. Также Бах в 1977 году выиграл чемпионат мира в этой дисциплине.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитываются в медальном зачете.

Ранее глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев назвал содомией Олимпиаду-2024.