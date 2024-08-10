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Тарасова высказалась о решении Томаса Баха не идти на выборы главы МОК

Татьяна Тарсова: уйдет Бах с поста главы МОК, и ладно

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на решение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не идти на новые выборы президента организации в марте 2025 года, передает «Спорт-Экспресс».

«Уйдет Бах, и ладно. Главное, чтобы новый президент МОК был не хуже старого. Чтобы он, когда принимал решения, думал, как это повлияет на жизнь спортсменов и тренеров», — сказала Тарасова.

Выборы нового главы МОК пройдут в марте 2025 года в Греции.

Бах является главой МОК с осени 2013 года. На этом посту он сменил Жака Рогге. Он стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК. В 1976 году Бах выиграл золото Олимпиады в командной рапире. Также Бах в 1977 году выиграл чемпионат мира в этой дисциплине.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитываются в медальном зачете.

Ранее глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев назвал содомией Олимпиаду-2024.

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