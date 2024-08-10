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Тренер Кобелев: «Динамо» находится с «Зенитом» на одном уровне

Экс-тренер «Динамо» Кобелев заявил, что клуб находится на уровне с «Зенитом»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев после поражения бело-голубых от петербургского «Зенита» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что столичный клуб находится на одном уровне с командой с берегов Невы, передает «Советский спорт».

«Матч показал, что на сегодняшний день «Динамо» находится на уровне с «Зенитом» по качеству. Было видно соперничество и борьба с одной и другой стороны», — сказал Кобелев.

Встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственный мяч забил Максим Глушенков. Ему удалось отличился на 55 минуте игры. В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 12 очков из 12 возможных. «Динамо» располагается на второй строчке, имея в активе девять баллов. Замыкает тройку сильнейших столичный «Локомотив», который отстает от бело-голубых лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре клуб с берегов Невы сыграет на выезде с подмосковными «Химками». Встреча состоится 18 августа. Команды выйдут на поле в 15.00 по московскому времени.

«Динамо» на своем поле в матче 5 тура РПЛ сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдет 17 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Ранее стало известно, есть ли у «Зенита» конкуренты в новом сезоне.

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